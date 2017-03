Pescaditos No. 1361 mar 7 2017

Hace unos días, al estar platicando cómodamente bajo uno de los viejos árboles del pastito, mismos que siguen parados con sus ramas secas, me platicaba Jorge Salazar que el histórico grupo del “Santo Oficio” persiste, dura y comparten al igual que desde los viejos tiempos… Dicen que ya tiene más de 30 años existiendo… Unos se van, y llegan otros nuevos… Pero el “Santo Oficio” perdura, y vaya, este nombre está muy a modo para lo que es un pueblo con convento y Mágico… Así que no cabe duda que deben ser felicitados por esa bohemia amistosa que siempre han tenido… Ya no se han visto ebrios consetudinarios en lo que es el jardín Juárez… Una cosa es informar y otra cosa es la mala leche contra el DIF en un medio que es el sucesor de Felipe… En estos días pasados en que se llevó a cabo una reunión de priístas con el senador Gerardo Sánchez en un restaurant, se dijo que el objetivo principal era el de lograr la unión de los priístas en general… A la fecha, Gerardo Sánchez no se había reunido con los “otros priístas”, únicamente con el “otro grupo”, que son los que de inicio empezaron a estar con él… Una vez dijo el senador Gerardo que, en cuanto a Yuriria, lo único que recibía eran chismes de unos contra los otros… De manera que se propuso él mismo invitar a todos a una sola reunión en donde se hablara con la verdad, y esto con el fin de ir trabajando con unidad rumbo a su candidatura a la gubernatura del Estado… Pues bien, me dicen que en vez de salir unidos los priístas, salieron más desunidos… Las malas caras eran evidentes en la reunión… Los que llegaron invitados a integrarse con el senador fueron los que se ubican con el expresidente Lorenzo Chávez Zavala con Joaquín Ramírez entre otros… Pero los de Casacuarán, ni siquiera intentaron sentarse en las mesas… Desde ahí se vio que no les cayó nada en gracia la presencia de los integrantes del otro grupo… Así están las cosas, el caso es que no se logró la unidad, y cuando el profesor Lorenzo Chávez Zavala manifestó al senador que “Tú serás gobernador”, a los del otro grupo no les gustó nada esta expresión… Estimados vecinos, de plano está muy difícil la unidad, por ahora… Otra cosa pasará si realmente Gerardo Sánchez llega a convertirse en candidato a gobernador del PRI… Porque hay que ver que gentes como el también senador Miguel Angel Chico Herrera la quiere otra vez de candidato, y le echa tierra, desde luego a Gerardo, y en una de esas puede lograr el objetivo… Así que no hay nada escrito… Sentaditos y en silencio, así es como se encuentra la militancia del Partido Verde… Bueno, unos cuantos sentados, y la mayoría laborando en la Presidencia… Pero con mucho cuidado deben estar porque la guillotina puede llegarle en cualquier momento a cualquiera de nuestros brillantes funcionarios municipales… El cuerpo del Ayuntamiento, entre alcalde, síndico y regidores tuvieron sesión en pleno desfile del Carnaval, primero está el trabajo, dijeron… Así que la sesión de este martes 28 de febrero duró hasta las 8 de la noche… Mientras que en la calle principal, entre el convento y el jardín principal la gente miraba el corto desfile de Carnaval… Se dijo que no había recursos para meterle más grupos… Aunque aquí cabe preguntarse por qué no invitan a las escuelas… O a más escuelas… Lo que estuvo en grande fue el “aventadero” de harina, las peleas alegres de los muchachos en un día como este… Muchos lamentan que se haga este tipo de manfiestaciones, pero en realidad son tradiciones… Hay pueblos en donde también, al término de un desfile de Independencia, o de cualquier otro tipo, entran a pasarse grupos de un lado a otro arrojándose los cascarones como la harina, e incluso otras sustancias… En eso sí, “se pasan”, dicen… Para darse una idea de lo que es un desfile de Carros Alegóricos por la noche, hay que ver la festividad que en honor a la Vírgen se realiza en el Pueblo Mágico de Cutizeo, que tuvo lugar este 26 de febrero… Habrá que estar presentes para darse una buena idea… Ojalá que el Ayuntamiento apruebe un mayor presupuesto para las fiestas que quedan de este año, y de la de enero próximo así como el Carnaval, porque Yuriria ya es Pueblo Mágico, oficialmente… La entrada de los autobuses al primer cuadro de la ciudad continúa siendo un problema, además de que dañan el pavimento de la calle 5 de Mayo… En la Hidalgo los daños son menores, porque transitan menos, la mayoría es hacia Uriangato… Para el mes de diciembre se llevará a cabo la boda del Junior…