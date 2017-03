Pescaditos No. 1363 mar 21 2017

Desde Cerano me comentan que otra vez la calle Lázaro Cárdenas, que es de las más transitadas, está nuevamente en muy malas condiciones, urge que le den una arregladita… Sigue el Ayuntamiento sin cumplir con el nombramiento de un Cronista de la Ciudad… Los nombres se siguen baranjando, pero no hay una decisión final… Ahí está el profesor José Luis Chávez Niño, el profesor Jesús Domínguez, el profesor Rodolfo Quesada y el profesor Juan M. Posadas… Por lo visto el cargo lo tendrá un profesor… Pero en las juntas y reuniones salen con que no hay presupuesto, o que no está presupuestado este cargo en la nómina oficial… Pero de que hay que cumplir, hay que cumplir… Que los comerciantes de la calle del Malacate siempre no serán reubicados, dijo el titular de Fiscalización, Lic. Hugo Guzmán, pues el Presidente Gerardo consideró que no es tan necesario, y esto en respuesta a la solicitud de la Unión de Comerciantes Fijos y Semifijos que dirigente el ingeniero Leonel Tinoco… También mencionó Tinoco que pronto bajarán recursos para los integrantes de esta unión, como para los gente de las comunidades… También dijeron otros que Tavo el otro líder iba a dar a conocer algo, peroa la fecha todavía nada… Más bien parece que Tavo anda con los migrantes… Se mantiene firme y dando buenas consultas el Dr. Enrique Gómez, en su clínica de la calle Villafuerte… Por cierto que hacia esa calle,es a donde enviarán los urbanos cuando se tenga que quitar la terminal del jardín Alameda… Y esto luego de que quedó en claro que la sucursal de Super Acsa continuará donde está y que fue remodelado… Le pedimos por favor al insigne Oficial Mayor Ciro Zavala que imponga orden en la limpieza de la ciudad, particularmente en el primer cuadro, ya que hay mucha basura en el Pastito, en el arroyo del Capulín, donde echan hasta perros y otros animales… Ya desde este sábado 18 estarán de manteles largos los “Joseses”, con motivo de su onomástico… entre ellos el vecino Pepe Rangel… En Puquichiapio don José González… En La Angostura, José González… Y uf, muchos más a los cuales les evío un saludo… Las comunidades en donde se venera San José son San José Cerano, San José de Gracia, la más grande en La Angostura… El urbanero que habitualmente da servicio de Yuriria a Cerano, al que le dicen “el de Cabellos”, duerme el sueño de los justos, porque no tiene necesidad, y suspende el servicio continuamente, dejando a los vecinos de Cerano sin poder ir, ni regresar… Que le ponga una multa el de Tránsito por incumplido, eso sí, aumentó la tarifa sin autorización oficial… Aunque ahora no sé si es cierto, porque unos urbaneros me dijeron el otro día, al estar cómodamente sentado en una banca de la alameda acompañado de El Rostro que “no es cierto que subimos la tarifa”… Muchos de las comunidades se van de compras a Moroleón, los del lado de Xoconostle, Tigre y demás se van a Valle… Otros, los de Casacuarán y La Tinaja, se van a Salvatierra, y los de el Timbinal no tardan en irse de compras a Santa Ana Maya… Todo por la falta de un buen servicio de urbanos… El agente de Tránsito de Turno sobre la Villafuerte y la Hidalgo, debe de enviar a los carros que van en salida hacia el lado del Angel, que unos se vayan por la 5 de Mayo y otros por la Morelos, para que en esa 5 de Mayo no se sature tanto… Lo que ya también es un problema son los motociclistas que traen estéreos, y a todo volumen como si fuera una gracia… Causan problemas a los vecinos, aparte de que no está bien, de plano… Una más de Cerano, dicen los familiares de los detenidos por borrachos escandalosos, que les resulta muy problemático tener que venir hasta la cabecera Yuriria para poder sacarlos previa multa… Cuando antes, había una cárcel local de Cerano, por lo que piden que la restablezcan, de todos modos con el cobro de las multas la pueden sostener… Quien anda en constante movimiento por las comunidades y barrios es el profesor José Luis González, “Chelis”, de quien hemos dicho le está ganando la carrera al otro aspirante… Me piden enviarle un saludo a un lector de Día7, el señor José Constantino, el del tianguis de Cerano, quien cumplió años… Quien acaba de comentarme que pasó a mejor vida en La Laguna Prieta el señor Humberto Constantino “El Güero”… En Cerano falleció la señora María Salud Ortíz, madre del conocido vecino radiotécnico del lugar… También un saludo para el joven periodista Jorge Guzmán, con motivo de su cumpleaños… Que bonitos pelícanos cruzan nuestra hermosa laguna…