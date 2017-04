Pescaditos No. 1366 abr 18 2017

Sigue la grilla en grande en las filas del PRI… Primero se suponía que el Grupo Casacuarán (Jesús Soto) estaba con Gerardo Sánchez…. Y que Lorenzo Chávez y José Luis Ramírez estaban con Miguel Angel Chico Herrera…. Estos últimos teniendo en cuenta que ya desapareció el arroyismo de Francisco Arroyo Vieyra, quien dejó la política para irse a disfrutar de una cómoda Embajada de México en Uruguay… Así las cosas parecían, pero resulta que ahora todos están con Gerardo Sánchez… Lorenzo Chávez Padre se fue de lleno con Gerardo, y con ello los demás de ese grupo… Esto no ha sido del agrado de los integrantes del Grupo de Casacuarán, quienes vieron como Lorenzo se les metió por la puerta trasera, y ahora nose le despega a Gerardo… En verdad que Lorenzo se da todo el tiempo del mundo para andar en la política, seguramente que negocios buenos debe tener para vivir de ello…. En cambio todos los demás, tienen que dedicarse a su chamba, unos trabajando en las escuelas, otros en las empresas… Así ha pasado otras veces en que Lorenzo se espera, deja que los otros se muevan, y al final se mete con los grandes líderes ayudándoles hasta en la recogida de mesas y sillas… Pero a quien no se le ha visto cercano es al Junior de Lorenzo… Anda muy metido con sus comisiones en la Cámara de Diputados, tanto, que se le olvida estar con las bases… Aunque claro y desde luego que con el trabajo de su pá, no le preocupa, ya que todo se lo prepara… Esto me recuerda al insigne ingeniero René Carmona, quien cuando fue diputado se metió tanto y agarró tan en serio su función, que se olvidó de estar con las bases, y se le metieron otros en la dirigencia… Bueno, como quiera, René Carmona como empresario tuvo su papel, un papel importante y decoroso… Se sumó a la lista de diputados que ya no continuaron en la función pública, por lo menos hasta ahora, como “El Más Humilde de los Diputados”, Nicolás “Nico” Domínguez, pero un saludo especial me dicen que le haga… Por ahí anda en las filas del partido, esperando la oportunidad de regresar a alguna dependencia en la Presidencia… Sí, pero, ¿quién será o podría ser el candidato del PAN a la Presidencia en el 2018?… Hasta este momento no se ve nadie muy visible… Rigoberto Medina desde luego que tiene las tablas para volver a competir… No hubo mucha diferencia en votos en la elección anterior, y para esta que sigue las circunstancias han cambiado… En fin, estimados vecinos, estaremos viendo qué pasa en el ámbito político electoral… El profesor Juan Carlos Calderón Varela, de buenas a primeras fue nombrado como Presidente del Comité Directivo Municipal del PRI apoyado por Lorenzo Chávez… Ahora el mismo Lorenzo Chávez, le dio de baja y puso a un doctor que es más conocido que Juan Martínez… ¿Quién es Juan Martínez? ¡sepa!… Pos peor está con el doctor que ahora preside al Comité Municipal, ¡sepa la bola!… Como quiera, tanto Juan Carlos como el doctor, nada más son “ponte aquí un ratito, luego te vas”… Porque habrá de llegar un Presidente oficialmente nombrado… Y empezará la verdadera pelea por la candidatura a Presidente… Aunque bueno, la verdad es que esa candidatura a pocos les interesa, lo que más se quiere es ser regidor… Y hablando de regidores el que más enterado está del manejo de la cuestión pública ante el Presidente, es Contador Cristian Ramírez… Pero dejemos la grilla para irnos a otras cuestiones que está comentando la ciudadanía… La fiesta de Semana Santa, con todo su ajetreo, carpas, cervezas, alcohol, carros con sonido a todo volumen, ahora también Centro Gastroartesanal, las palapas del Parque de Santa María apartadas desde hace meses; la isla de San Pedro, llena de gente, no hay espacio donde acomodarse para los que llegan tarde… Ahí también se apartan lugares, lo mismo que en toda la ribera formada entre el malecón y la Isla… Visite Yuriria, Pueblo Mágico, mucha gente es la que estamos esperando, y se llena el Pastito con propios y visitantes… Las visitas al Templo y Ex convento, incluso a la capilla de Santa María…. Ah, sin olvidar los que se van al Coyontle, y menos gente, pero también muchos van a la Joyita, que ojalá no tengamos aire, ya que se formar tolvaneras en el centro de su laguito… Vámonos de fiesta todos… A disfrutar estas vacaciones, no tenemos que ir tan lejos porque aquí de todo tenemos incluyendo La Angostura… Vaya gentío en todos lados…