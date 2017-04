Pescaditos No. 1366 abr 5 2017

Amigos los tiempos políticos están próximos a iniciar, primeramente en lo interno de cada partido y el año siguiente en la contienda constitucional y hoy se ven ya movimientos en los diferentes partidos, Gerardo con ganas de reelegirse o de proponer a Sol Ledezma, Salomón Carmona con las ansias de que el PAN lo invite pero eso se ve muy lejano y va a terminar representando a Morena, PT, Nueva alianza u otro que lo acepte…. El PRI con Lorenzo Chávez preparando los terrenos… Y el PAN hay algunos inquietos pero que no llenan el perfil de la ciudadanía y que se ve la oportunidad de que hasta pudiera repetir el Contador Rigoberto Medina ya con el camino andado la contienda anterior y con las credenciales suficientes para representarlos en la próxima contienda habrá que ver que dice él… Por lo pronto ese es el panorama que se vislumbra hasta el día de hoy en Yuriria y es cosa de algunas semanas para que la política yurirense comience a tomar formas… Mientras tanto habremos de comentar lo cotidiano, lo que ocurre en nuestro amado y entrañable Pueblo Mágico de Yuriria… Por cierto que como ya se ha sabido antes, el cráter La Joya o Joyita será el próximo destino turístico que será levantado, para que haga conjunto con el malecón, la laguna, la Isla de San Pedro, y desde luego el convento y nuestra gran plaza formada por varios jardines en torno al convento sacrosanto… Ya se ha dicho que el evento de Música sacra en el Templo Parroquial tiene la finalidad también de atraer a las personas amantes de la música clásica no sólo de Yuriria sino de la región y aún más allá… Por lo que es de esperarse la llegada de turistas que vengan especialmente por este evento… Y habrá que alojarlos, por ahora sólo contamos con el Hotel que está al llegar al Malecón, y el Hotel El Rinconcito, que está siendo objeto de una rehabilitación para que esté más decoroso y más propio para los visitantes… De manera que también llegarán luego otros eventos importantes, que seguirán para que Yuriria realmente sea un enclave turístico… De hecho ha habido mucha promoción… También el Delegado de Turismo estuvo por aquí y dijo que se requiere también atraer la inversión privada para hoteles y la instalación de restaurantes… En este último aspecto creo que vamos bien, pues en el bulevar 5 de Mayo ya hay más expendios de alimentos, tanto de mariscos como de almuerzos, comidas diversas, y hace poco llegaron los de huaraches, en fin hay diversidad… También están los nuevos stánds instalados en el Centro Gastro Artesanal donde hay una noble competencia por ofrecer cada quién productos alimenticios diferentes, además de bebidas… Se llega ahora al malecón con más diversidad… En la parte de abajo están los locales con trabajos artesanales… El mayor movimiento en el malecón son los viernes, sábados y domingos… Entre semana se ve con escasa asistencia… Bien, pues algo raro pasa en el PRI, ya que como se ha informado y comentado, el senador Gerardo Sánchez hizo una reunión para que acudieran todas las corrientes, dentro de un esfuerzo de unidad… Y ya habíamos dicho aquí que en vez de terminar unidos, salieron más desunidos…. Para muestra otro botón: se llevó a cabo la reunión para nombrar a otro delegado con calidad de Presidente del Comité Municipal, y no invitaron más que a los puros cuates… Cuates del lado de Lorenzo… Ni los invitaron ni les dijeron a los otros… Total que las diferencias persisten… Muchos vecinos son los que mencionan que el señor Salomón Carmona estaría buscando el reconocimiento del PAN para convertirse en su candidato a la Presidencia… Sin embargo, los panistas militantes activos recuerdan que Salomón fue expulsado del partido, así que ni para cuándo pueda tener un lugar en esas filas… Llegamos al mes de abril 2017, y con ello ha transcurrido la primera mitad del período administrartivo municipal, encabezado por Gerardo Gaviña… De aquí en adelante tienen que acelerar los trabajos y obras, para alcanzar a hacer más por Yuriria… Los horarios para el cierre de expendios de bebidas alcohólicas está al gusto, cada quien puede cerrar no a la hora que quiera, sino a la hora que les permitan, de acuerdo a los pagos por extensiones de horarios… El Coyontle, lugar paradisíaco, que es poco visitado… Pero ya para la Semana Santa estarán acudiendo las familias para tomarse un remanso… Los agentes de Tránsito sirven para estar dando el pase a las personas… una tradición que perdura…