Pescaditos No. 1368 may 2 2017

Hace unas tres semanas, según me comentan algunos de los vecinos más cercanos a mi domicilio conocido, que se llevó a cabo una comida en la que estuvo Artemio Torres Gómez, y en la que se refrendaron los lazos de liderazgo y compañerismo en torno a un mismo proyecto: el de Fernando Torres Graciano como precandidato a la gubernatura del Estado… A diferencia de otras ocasiones, en esta vez hubo mucha asistencia, y lo que más sorprendió a muchos es que buen número de elementos que estaban en el triunfo de Salvador Gallardo como Presidente del Comité Municipal del Partido Acción Nacional, ahora están de este otro lado… Para no hacerme bolas, diré que un grupo de panistas está, como aquí se indica con Fernando Torres Graciano… El otro grupo donde destaca César Calderón, Rigoberto Medina y Salvador Gallardo, están con el precandidato Diego Sinhué… Y aquí es en donde digo que muchos de los que estaban en este último grupo, ahora se fueron al que canaliza Artemio… Esto ya se esperaba desde antes, según decires de buen número de panistas… También se afirma que en el Grupo de Diego Sinhué está tomando fuerza la presencia de César Calderón, y que ya casi no se le ve a gente como René Carmona y Guillermo Zavala, que en su momento le dieron el apoyo a este mismo grupo político… Por lo cual tenemos un panorama en donde las fuerzas se están moviendo en torno a tal o cual figura, esto habrá de irse cerrando conforme vayan acercándose las fechas… Es más o menos como lo que ocurre en el PRI, en donde primero estaban los dos grupos priístas separados, con diferentes proyectos, pero ahora sólo está uno que es el que encabeza el senador y expresidente municipal de Salvatierra, Gerardo Sánchez… Por cierto, y muy en cuenta lo tengo, que me dicen que es efectivo que el distrito con cabecera en Uriangato tendrá agregado al municipio de Salvatierra, con lo cual los yurirenses estamos a punto de perder terreno, y tener que estar esclavizados con los candidatos salvaterrenses que impongan los diferentes partidos, a la sazón de que es el municipio más grande… No obstante, todo indica que Uriangato se quedará como cabecera en la cuestión federal… Se había dicho antes que el municipio de Valle de Santiago se integraría hacia este lado… Pero ahora dicen que no es así, ya que Valle seguirá siendo cabecera federal, pero va con otros municipios, incluyendo a Romita, por extraño que parezca… El sado final de las festividades con motivo de Semana Santa, no son tan buenos como mucha gente opina, así como diciendo que la Presidencia saca mucho dinero… Por ejemplo, en cuanto a la recaudación producida por aplicación de multas, obtuvo la Presidencia 20 mil pesos en promedio… Apenas para unos cucuruchos… Hubo entradas también por los permisos otorgados para la instalación de expendios de bebidas alcohólicas con envase abierto, pero igual, no es mucho lo que se recaudó… Bueno, así como uno se imagina, no… Es lo que dicen… Un pedido le hacemos a los encargados del estanque del Pastito, que por favor, si lo van a limpiar que lo limpien ya, porque da pena las condiciones de aparente abandono en el que lo tienen… Vienen familias con sus hijos a ver los pescaditos, y resulta que hay pura mugre y yerba acuática… Este estanque constituye uno de los tantos atractivos que se tienen en esa área, y les gusta a los niños ver mojarras y cargas de diferentes tamaños aparte de algunas de color… De luto en la familia del maestro mecánico Jollín, con motivo del deceso de su señora esposa… También fallecido Don Salvador Rodríguez, quien dejó gratos recuerdos… Hubo muchos decesos… Hubo un robo a los teléfonos celulares que están en el Angel de la Independencia, y que es el del Comandante de Bomberos, pero en rápida acción fue detenido el sujeto que ya llevaba la mercancía… Hay que estar al tiro entre los vecinos de las diferentes calles para hacer frentes comunes contra los amantes de lo ajeno que actúan sin miramiento alguno… Me dicen que comente lo de un atento llamado a los directores de las diferentes dependencias municipales, que les llamen la atención a las secretarias y empleados, ya que son muchos los que se la pasan picándole a sus teléfonos celulares, desde luego han de estar en el Facebook buscando chismes de todos… Y es que por estar sobre el aparato no atienden bien a la “clientela”, e incluso se enojan porque las distraen los ciudadanos…