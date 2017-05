Pescaditos No. 1369 may 8 2017

Me llegó el siguiente comentario, deseando que lo publique en Pescaditos… Aquí va… “En este tenor de llamados a las cabezas de dependencias municipales, quisiera por su medio, hacer una solicitud a Tránsito municipal, ya que sigue el problema con varios negocios que no dejan pasar por las banquetas de la calle 5 de Mayo en las cuales se incluyen fondas con mesas sobre las banquetas… Y en el reglamento no existen permisos para esto, asi como la Llantera, que con su estructura donde pone las llantas no deja ni un resquicio para pasar una silla de ruedas… Y un hojalatero o reparador de fibra de vidrio que trabaja sobre la banqueta y obliga a señoras con carreola y peatones en general a descender al arroyo vial… Ni siquiera sobre la zona de estacionamiento, por que ahí tiene otros carros… Y no estoy en contra de su trabajo, pero sí deben de respetar ese paso al que tenemos derecho…. Gracias”… Bien, es el comentario, y pues sin duda se extraña el puesto de revistas de don Goyo, que estaba al lado de Bancomer… Pero la señora Bertha les avisa que está ahora ubicado el puesto en el local de May el de los estéreos, en una esquina de la calle Morelos… Poco a poco están cayendo los asesinos que andaban por la vía libre en el municipio… Y también los rateros… Esperemos que la Policía Ministerial no se haga como que no sabe, porque por ejemplo, El Chon y El Rojo desde hace mucho que andaban a la vista de todo mundo, y pese a tener órdenes de aprehensión no los agarraban… Quien sabe por qué ahora se decidieron a trabajar… He comentar que están muchos homicidios que nunca tuvieron justicia, los asesinos nunca fueron detenidos… Un caso muy redundante es el triple asesinato donde murió el señor de Carnes Rafa… Se dijo en ese tiempo que fueron las grandes bandas, ya sea los Michoacanos o los Zetas… La verdad es que eran sujetos que eran de esta misma región… Sin embargo, no hay ninguna certeza, y por lo que se ve, nunca serán detenidos los responsables, como ocurre en otros crímenes… Desde hace unos días que comenzaron los trabajos de construcción del acceso que habrá al CAISES nuevo, por el rumbo del Hospital Comunitario… No faltaron los envidiosos que querían que les tocara el contrato de la obra… Pero le correspondió al ingeniero René Carmona, de quien por otra parte se dice que está anotado en la lista de los viables para la candidatura a la Presidencia Municipal por el Partido Acción Nacional… Aunque posiblemente ya nada más se dedique a las obras para el gobierno estatal, en donde está muy bien parado… De acuerdo a los últimos informes que me han llegado, en la Presidencia se dieron 8 cambios de titulares de dependencias… Oficialmente no se han dado a conocer estos cambios… Según se ha comentado, los que salieron salieron porque no daban el ancho… Casi se la pasaban en la oficina leyendo el Facebook… Pero no precisamente en la computadora… Como ustedes saben, desde hace tiempo al sistema de cómputo de la Presidencia se le quitaron las páginas Facebook, YouTube, Twitter y otras… Para que no estén nada más en el chisme… ¿Pero qué pasó?… Pues que al cerrarles el servicio, los empleados y funcionarios dicen “No le hace, de todos modos aquí traigo mi celular”, y es con este aparato en donde se la pasan cotorreando todo el santo día… Bueno, cuando pasan de momento los jefes de más arriba, se enderezan… Así que cuál es el problema para ellos… De todos modos los celulares tienen muy buena señal y hasta la agarran con 4G, el sistema de conexión más rápido que hay… De plácemes los maestros por su próximo Día, el lunes 15… Tendrán convivio de lujo… Y para este miércoles 3 de Mayo, el Presidente Gerardo ofreció “la lana que se necesite” para festejar a los albañiles en su día, esto, según me dijo un vecino, en el interior del cráter La Joya… Quienes son los más viables para candidato a la Presidencia Municipal por el PRI… Creo que sólo han hablado de Lorenzo Chávez el Junior… Quien sabe… Por cierto que, sobre los cambios en la Presidencia, tampoco se ha dado a conocer oficialmente quiénes son los nuevos titulares… Ojalá que todo sea para servir mejor a la población… Sobre todo ahora que se acerca el proceso electoral, que no inicia en 2018, sino desde septiembre… Los presidentes que quieran ir a la reelección deberán de dar a conocer sus intenciones en los primeros 7 días de Septiembre… Se lamenta el fallecimeinto de don Etelbero Rangel Lopez, 70 años hermano de Moisés Rangel… QEPD.