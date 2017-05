Pescaditos No. 1371 may 15 2017

Pues este día 15 es el día del Maestro, y para esto la Presidencia Municipal les hizo un festejo a todos los trabajadores del magisterio… Por cierto, estimados maestros: por un lado su Sindicato se llama “Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación”… Pero por otro lado resulta que ahora son catalogados como profesionistas, al igual que un abogado, un ingeniero, un arquitecto… Creo que es tiempo de quitar eso de “Trabajadores”, un concepto antigüo y arcaico… Este festejo fue ayer viernes (estoy escribiendo antes) y espero que ahora sí les hayan dado botellas de vino, porque el año pasado no hubo, según para evitar el alcoholismo, y se molestaron los profes… Y espero que haya todo salido bien, tal como debe ser la camaradería entre autoridades y educadores…. Y hablando de educadores, ¿por qué a ellos ahora ya no les gusta que les digan “profesor”, sino que entre ellos se denominan “maestro”?… Cosas que cambian… Y para este sábado la fiesta será en Casacuarán, en la delegación municipal que encabeza el Contador Público Agustín Baeza, ahí se hará –como siempre- un reconocimiento a los maestros de antaño y los actuales, como el profesor Agustín Almanza, de gran reconocimiento, y no menos el joven profesor Eloy Baeza… Este 15 de mayo también hay algo, inician las peregrinaciones en honor a la patrona del pueblo, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro… En la festividad habrá bautizos, primeras comuniones, con sus Mañanitas tradicionales… En estos mismos días, se festeja a San Isidro Labrador, patrono de los campesinos y agricultores, por lo que habrá gran fiesta en San Isidro Calera, en donde el profesor Reynaldo, que dirige el Comité de Fiestas, echará la cabeza por la ventana, con gran ambiente para todos los habitantes… Un saludo para la maestra Licha Correa, que tenía su funeraria Funerales Correra, y también para el maestro Manuel Rodríguez, padre del secretario particular Melo, quienes por cierto fueron de los fundadores del Partido Verde… En Cerano, un maestro de muchos años, asiduo lector de Día 7, el maestro Isidro Tapia, quien trabajó mucho para que llegara la electricidad a esta comunidad… Se puso bien el delegado de Cerano al unirse con unos vecinos para llevar a cabo las festividades a las madres no sólo en su día, sino que fueron dos días… Apantallaron con la presencia de Ballets llegados de Costa Rica, Honduras, Ecuador y Colombia… Los integrantes de estos grupos fueron hospedados ahí mismo, gracias a la cortesía del señor Carlos Farfán, quien proporcionó los cuartos de su hotel… Que ya está casi todo listo para la puesta en funcionamiento del panteón de Casacuarán, esto después de casi 15 años de gestiones y trabajos, todo ha sido posible con la acción final que tuvo el contador Agustín Baeza… En Chicago se está formando la agrupación “Todos Unidos por Casacuarán”, los emigrados se unen para buscar el desarrollo de su pueblo de origen… No, vecinos, no fue el actual delegado de Ozumbilla al que encontraron allá por Puruándiro… Se trataba del ex delegado… Saludos al señor Jaime Zavala, delegado en funciones de tal comunidad… Ya entrado en saludos, también uno para el profesor, maestro y catedrático Jesús Soto Villagómez… Y no menos podía dejar de saludar a los hermanos Chávez Niño, José Luis y Salvador… Qué decir del innombrable de Yurira, el catedrático, político, ex diputado local, ex diputado federal, expresidente dos veces, ex senador suplente, ex, ex,ex, Lorenzo Chávez Zavala, maestro que fue de la Secundaria de Cerano, y a la cual dicen que todavía pertenece por abajo del agua… La realidad es que ya está jubilado… Sin olvidar al Maestro Jesús Domíonguez Aranda el que fue presidente municipal por un año, y además diputado local… Por el otro lado está el ameritado maestro Silvestre Martínez… Y el maestro y licenciado José Luis Villagómez… Por cierto, estimados vecinos, no he sabido nada del profesor Manuel Villagómez, expresidente municipal… No lo he visto pero estoy seguro de que no se pierde el Día 7 cada semana… El maestro Reynoso de la calle Morelos, el maestro Chelis González González, y su señor padre, hoy muy activo Chelis con las labores sociales… Caray son muchos los maestros, pues sí, porque Yuriria es tierra de maestros, incluso avecinados como el maestro Evelio Rocha Olvera y su equipo… En el DIF está el maestro Rogelio Salazar… Hace casi un año falleció el maestro Rubén Villagómez Saldaña -en junio… El maestro Enríque Almanza… De Cerano el maestro José Luis Argumedo y maestro José Núñez Martínez, de la cabecera… Y al maestro Panchito de la Prepa…