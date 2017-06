Pescaditos No. 1376 jun 25 2017

Buena labor social está realizando el joven licenciado Mauricio Mendoza… Atendiendo a agrupaciones altruistas, y sin motivos polícitos, sino sólo de labor social… Este 28 de junio inicia el Triduo de misas por el buen temporal, en el Templo de la Preciosa Sangre de Cristo, es un evento anula, pero en esta ocasión se requiere mucha fe y esperanza, porque el año salió seco, y no ha llovido lo suficiente… Mientras tanto me comentan que este domingo que viene sostendrán una reunión en el Comité Municipal del PAN los panistas para ver lo que será su candidato a la Presidencia… Aún no hay definición en cuanto a este nivel, porque en lo relacionado al candidato a gobernador, los del lado deArtemio están con Fernando Torres Graciano y los del lado Rangel-Rigo, están con Diego Sinhué…. En otro tema me comentaron los del grupo de Salomón Carmona, que en las comunidades sólo están regalando el disco que contiene el video de la película del propio Salomón… Se les invita a presenciarla, y les dan un saludo a los vecinos… Mes de junio y ya les están diciendo a los niños que se preparen para las fiestas de salida del ciclo escolar… Por cierto que a estas alturas, ya es una moda muy vieja andar haciendo fiestas escolares como si salir de la primaria fuera todo un acontecimiento… Simplemente es un paso más, y adelante, impulsar a los niños a que sigan… Cierto es que los maestros no inventan estas fiestas de fin de cursos, sino que son las mamás las que empiezan, al sentirse orgullosos de sus chiquillos…. Como quiera la salida de los estudiantes de la Preparatoria Lázaro Cárdenas será el viernes 30 de junio… En el Euroamericano tendrán su clausura de cursos este miércoles 28… En el propio Euroamericano ya están abiertas las inscripciones para el nivel preescolar, primaria, secundaria y preparatoria… En la Presidencia hubo festejo por el Día del Padre, en combinación con el DIF Municipal a cargo de la señora Ma. De los Angeles López…. Antes no se festejaba así a los papás, sólo a las mamás… Ya los toman en cuenta… En la Tinaja de García comentan que piden a las autoridades municipales que les mandan el tinaco nuevo porque el que está ya no sirve… Fue colocado desde que estaba de Presidente el “Innombrable”, como así le dicen en entre las entes políticas al profesor Lorenzo Chávez Zavala… Por lo tanto no hay agua suficiente en dicha Tinaja…. Porque la otra es la Tinaja del Coyote, que por cierto ya ni coyotes hay por ese rumbo… También dicen que la falla está por el encargado un tal Toni… En Laguna Prieta siguen esperando el arreglo del puente, ya que se está cayendo… bueno, si la Presidencia no manda el arreglo, tendrán que hacerlo los mismos vecinos… El delegado de Rancho Viejo pide la liberación del recurso para arreglar la carretera que los comunica… En Juan Lucas piden más presencia policiaca, pues resulta que hace unos días un adicto a las drogas se robó las bocinas del Templo, imagínese… Dicha persona o malandrín vive ahí mismo en la comunidad… Regresando a la cabecera de Yuriria Pueblo Mágico, comentaban el otro día acerca de los borrachines del jardín donde se paran los taxistas del Sitio Corona, que el otro día escucharon decir que están tomando en serio, ahora sí, la determinación de poner un policía ahí para retirar a los borrachines, a fin de que no causen la mala impresión que dan, sobre todo el Tarzán, que en vez de caminar se arrastra por los pasillos y por las banquetas… En fin, se espera que así sea… No hay nada de malo en contra de ellos, pero sí se requiere dar una mejor imagen… Muchos vecinos no saben que el nivel de la laguna se debe fundamentalmente a la corriente que le mandan desde el río Lerma, porque las lluvias no son lo suficiente como para que la laguna se recupere… Como quiera, las lluvias que suman agua en la presa de Solís, a su vez, llegan a la laguna a lo largo del río Lerma… Saludos a los juanes, porque este sábado 24 es su “santo”, y de seguro habrá pachangas… Por lo mismo a ver si ese día cae algo de lluvia… Bueno, ya se vio que resulta que no es únicamente Lorenzo Junior el precandidato del PRI a la Presidencia, sino también el profe Chelis… Vendrán los tiempos, y se habla de una refrescada a la dirigencia estatal de ese partido…. A ver qué sucede…. Ricas las paletas de Paletería Cázarez ahí por el jardín… Saludos a Manuel González, y a los amigos de Super Acsa, su súper de confianza…