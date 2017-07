Pescaditos No. 1379 jul 19 2017

Me comentan que de los integrantes del Ayuntamiento es el Síndico el que menos acude a las oficinas, aclarando… A lo mejor sí va a las sesiones, pero es poco lo que se le ve en la Presidencia… Recordaba que cuando estuvo Gerardo Gaviña la primera vez como alcalde, fue desaforado el que fungía como regidor, y nombraron a otro… O más bien fue el Secretario Municipal, el profesor de nombre Juan Mar a quien me dicen poco lo han visto por aquí en Yuriria… En cambio actualmente el regidor que ha apantallado porque no se esperaba nada de él, por lo serio, es el del Partido Humanista… Desde el principio el que ha estado muy activo es el contador Cristian Ramírez.. Me dicen los vecinos de Casacuarán que ya le den una bacheada al camino de acceso procedente desde la carretera Yuriria-Salvatierra, ya que está en muy malas condiciones… Lo mismo para Tinaja de Pastores, pero orita por lo pronto ahí no porque hya mucho temor entre los vecinos, varias familias quedaron enlutadas con los sangrientos hechos… Nadie quiere hablar de ello… Por cierto en Casacuarán piden al delegado de Casacuarán, ing. Agustín Almanza que se arregle el relojo parroquial pues hace tiempo que no marca las horas… Pero igual está el reloj del templo de la Preciosa Sangre de la capital yurirense.. Tiene meses sin marcar la hora, y eso que las limosnas de los fieles devotos no faltan… El técnico para este caso cobra 300 pesos….Ojala que en una de esas el padre adscrito a este templo le dé solución al reloj….Pues no faltaron los comentarios sobre el escándalo de la semana en donde un comerciante le abrió un juicio a un hijo por una herencia… Notas de los ranchos, en Canario están pidiendo más presencia de la policía ya que a la entrada de la comunidad siempre se juntan una bola de gente sin quehacer a beber, pero molestando a los vecinos al pasar, tanto a niños como a muchachas… Los vecinos del Callejón del mantial piden al Oficial Mayor que les mande alguien a barrer, puesantes siempre lo tenían limpio, junto con lafuente de los pastitos, que nunca funciona, y el agua está bien sucia.. Pero bien que se llevaron los pescados… Y en la 5 de Mayo don Fortino comenta que autoridades van y autoridades vienen y no tapan los del Agua Potable una coladera que ahí se ubica… Y las canchas de la Joya abandonadas, a su suerte… Pero no importa porque ya viene la obra grande para el cráter…. En este mes de Julio seguramente que se llevará a cabo el cambio de mesa directiva en el Club de Leones, en donde actualmente funge como Presidente el Contador y ex diputado federal, Miguel Angel Rangel… Hablando de fechas se acerca ya el mes de septiembre con sus fiestas patrias y la hora en que el Presidente Gerardo Gaviña González habrá de rendir su Segundo Informe de Gobierno con lo cual se da por sentado un año más de ejercicio, de tres serán dos los que se contarán… Caray, qué cortitos son los trienios, peo más vale que sean así, porque si no salen buenos los presidentes la gente pedirían que venga el cambio para probar con otro… En el PAN sigue el problema de que no hay definiciones a nivel estatal, puesto que para saber qué va a pasar en lo local se requiere que se defina si el candidato a goberador va a ser Diego Sinhué o Fernando Torres Graciano… Bueno lo mismo pasa en el PRI que hay dos grandes gallos… Y quien está en posición de espera es Salomón Carmona, que podría lograr en determinado momento la alianza múltiple, con PAN, PRD, MORENA y Alianza… O bien PRD, MORENA y Alianza… En fin, son varias sus posibilidades, sólo falta que el PAN diga qué va a hacer en Yuriria… Hay que ver que ahora en las listas de candidatos a regidores, se confirmará que va un hombre o una mujer al principio, y ya de ahí, uno y uno, hombre o mujer, mujer u hombre… Abudantes cosechas son las que se esperan en los campos de cultivos, según lo que me comentaba el ingeniero Joaquín Ramírez, un productor agrícola muy enterado de la situación de este sector, al igual que en la porcicultura… Gran cantidad de gente participó en el sepelio de la señora Angela Rodríguez “Mangel”, con gran cantidad de coronas y adornos florales, sin duda una persona muy estimada en nuestro medio… Las condolencias fueron para el Lic. Raymundo Villagómez, su hermano Manuel y demás integrantes de la familia… Por otro lado, le deseamos pronta recuperación de salud al Dr. Alejandro Montes, dermatólogo… También al Técnico agrícola don Abel Andrade, y a la señora del estimado doctor Arsenio González… Muy activo Chon el fotógrafo, filmando por donde quiera…