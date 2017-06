Piden a Senador cumpla con la Prepa LC

YURIRIA.- Se le está acabando el tiempo como senador a Gerardo Sánchez García, los tiempos de campaña están encima y aún no ha cumplido con su compromiso oficial de hacer que la Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas deje de ser “Por Cooperación” y que se convierta en una Prepa oficial, ya sea subrogada al Gobierno federal o al estatal.

Esto surge ahora que la Escuela Preparatoria de Moroleón, que también era por cooperación, ya está oficializada y cuenta con su presupuesto propio.

El actual senador Gerardo Sánchez hizo un compromiso público, no sólo ante los alumnos, maestros y profesores de que él haría las gestiones necesarias para que se haga la oficialización de esta escuela, y a la fecha nada.

No sólo se acercan los tiempos electorales, en donde Gerardo Sánchez no tendrá tiempo para cumplir este compromiso por andar en campaña en pos de la gubernatura, sino que además su cargo de Senador está por expirar.

Lo anterior lo hicieron de manifiesto los padres de familia a Día 7, por lo que le hacen un atento recordatorio -de buena fe- a su promesa.