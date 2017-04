Piden comerciantes que repavimentación se haga rápido

URIANGATO.- Los comerciantes y vecinos de la calle Sebastián Lerdo de Tejada, en su tramo desde el mercado hasta el Estadio de Beisbol, están pidiendo que se aceleren los trabajos correspondientes a la repavimentación.

Y es que hasta ahora han visto que van con mucha lentitud:

“De hecho vimos que abrieron la “caja” sobre la calle para luego meter el material pétreo, pero ahí se quedó.

“No le han hecho nada hasta este 10 de abril”.

Desde luego que resultan tan afectados los vecinos, como los comerciantes pero estos más, pues los clientes no pueden llegar.

“De hecho no hemos vendido nada en estos días. La gente no pasa, y no puede acceder en este tramo hasta la Deportiva.

Son molestias que se generan y que habrá que esperar a que la constructora acelere los trabajos para que no resulten tan perjudicados como hasta ahora.