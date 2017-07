Pleito en Cerrito de Camargo: la gente ya no quiere a la maestra como encargada del Pozo surtidor

JARAL DEL PROGRESO.- La gente de Cerrito de Camargo está cansada de los malos manejos que están haciendo la encargada del funcionamiento del pozo surtidor del agua para la comunidad, por eso le dijeron que está fuera de ese encargo.

Vecinos del lugar no especificaron concretamente qué malos manejos está haciendo, pero todo hace suponer que se trata de que no ha entregado bien las cuentas tomando como base lo que pagan los habitantes por el consumo.

“La encargada es una maestra, y ya anda acudiendo a Presidencia para evitar que le quiten ese cargo. Cuenta con el apoyo del Presidente del Comisariado, pero no vamos a permitir que siga”, señalan los vecinos que informaron sobre este caso.

Y esperamos que el alcalde no le haga caso, añadieron.