Por Manuel Villagómez R.

Guadalajara, Jal.

Cuando la SCJN le dio la razón al Congreso de Jalisco y anuló el convenio de Emilio González, a la empresa Abengoa se le esfumaron más de 30 mil mdp que son aproximadamente sus utilidades que le va a dejar venderle el agua del río Verde a León y a Los Altos de Jalisco, así como la construcción de la presa del Zapotillo con dos acueductos.

Cuando el Observatorio del Agua le envió al gobernador la recomendación para no enviar agua del río Verde a León, Abengoa comenzó una guerra en contra de los opositores apoyada fuertemente por el gobierno de Jalisco, la CONAGUA y la SEMARNAT para que consolide su negocio, llegando al grado de amenazar con todos los medios a los habitantes de Temacapulín.

Para que el gobernador pueda enviar esta recomendación vinculatoria del Observatorio a las autoridades federales y a Guanajuato, se requiere que su equipo haga la propuesta jurídica que el Observatorio no le envío.

El equipo del gobernador es un solo hombre, el ingeniero Enrique Dau Flores, quien debe de hacer la propuesta y que tiene la oportunidad histórica de negociar que los derechos que tiene León sobre 120 Mm3 de agua del río Verde se puedan intercambiar pactando parte de los 240 que tenemos en Jalisco asignados del río Lerma vía Chapala; de esta manera, León toma los 120 del río Lerma y nosotros nos quedamos con los 120 del río Verde y nuestra balanza queda igual.

Claro que nos quedamos con los 372 Mm3 del río Verde que tenemos reservados por los decretos, esta es la única manera que tiene el gobernador para presentar al gobierno federal la negativa al trasvase. El ingeniero Dau tiene 38 años de experiencia en asuntos del agua y sabe perfectamente que el agua de León se puede almacenar sin ningún costo de bombeo en la Presa de Solís, de ahí el agua se baja, también sin costo, a la laguna de Yuriria y, como esta laguna va a quedar de presa, también sabe que la inversión se reduce a instalar un sistema de bombeo en la parte poniente de la laguna, que el acueducto de la laguna de Yuriria a León, en línea recta, es 30 kms. más corta que la del Zapotillo-León y que si se usan los derechos de vía ya existentes queda igual.

También sabe que el agua va a llegar sin bombeo a León porque baja de acuerdo al nivel natural de la cuenca. Por otra parte, sabe que con el acueducto no va a haber conflictos de intereses porque quedará 100% en Guanajuato. El ingeniero Dau está enterado de que el retraso del agua a León ha sido por los problemas originados en Jalisco y son los errores cometidos en los proyectos de Arcediano, San Nicolás, Zapotillo-Arcediano I, Zapotillo II y el actual Purgatorio-Arcediano y esos fracasos obedecen a que la CEAS y CEA de Jalisco con la CONAGUA y SEMARNAT los han aprobado desacatando los decretos federales, también está enterado que en esta propuesta no existe ni un solo peso para Abengoa, la UNOPS y menos para todo el enjambre de privatizadores que han privilegiado el interés particular por el colectivo.

Si el ingeniero Dau fue asesor de Guanajuato en el proyecto del Zapotillo en el período de Fox, ahora puede ser asesor del gobernador Jorge Aristóteles para que este cumpla con su promesa de no inundar Temacapulín. En esta situación tan delicada a que ha llegado el problema es momento de que con nobleza, humildad y sin soberbia, reconozcamos que el camino no es el pleito con tantos amparos en los juzgados, Jalisco se ve muy mal al estarse peleando con su gente, entregando territorio, agua, infraestructura y dinero a una empresa que quieren salvar con acciones y argumentos carentes de entendimiento.

