Por fin se tiene un Rastro moderno en Valle

VALLE DE SANTIAGO.- Desde hace más de 30 años se intentó modernizar el Rastro Municipal, bajo el gobierno de J. Refugio Raya Alvarez.

Pero las técnicas modernas no fueron del agrado de los Matanceros, quienes se opusieron a utilizarlas, además de las fallas que presentaban las nuevas instalaciones. Ellos pidieron seguir matando en el suelo, a la antigüita.

Luego administraciones y nadie hacia algo para modernizarlo.

La Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios COFEPRIS llegó a este Rastro, y sorprendidos de ver la forma “cavernaria” de matar, tuvo que clausurar.

Por lo que la administración de Manuel Granados Guzmán, tuvo que hacer ajustes al presupuesto para contar con más de 500 mil pesos, para la instalación de la matanza con sistema “Aéreo”, es decir, colgando los animales para su destace.

Este lunes representantes de la COFEPRIS, se dieron cita en el Rastro municipal para ver los avances que hay en este rastro quedado satisfechos y con reserva de seguir acudiendo a este lugar para verificar más de los avances realizados a este rastro.

Por su parte el administrador del Rastro Municipal Medico Zootecnista Luis Manuel Arredondo Martínez dijo que tendría una reunión con los introductores tablajeros para explicarles los requisitos y las nuevas disposiciones que hay y poder trabajar desde este viernes.

También dijo que a partir del primero de diciembre todo animal que no tenga un arete de identificación no podrá ser sacrificado en este lugar, esto por las disposiciones de SAGARPA, lo cual también sirve para protegerlos del Abigeato.

El aretado de los animales en sacrificio se otorga con la comprobación de ser ganadero ante SAGARPA mostrando su registro y ellos acuden con el ganadero van y aretan todo el ganado, cuando sacan una guía sanitaria para transportar el ganado si no trae el aretado no se les otorga la guía sanitaria y no pueden transportar el ganado.