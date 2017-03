Preocupa el caso de la maestra Correa

YURIRIA.- Se desconocen los motivos o las causas en donde aparentemente hay problemas, en torno a la estimada maestra Alicia Correa, tal como ya ha sido publicado en un medio periodístico.

Y cuando todo parecía estar en calma, algo sucedió este jueves, cuando tuvo que llegar una patrulla policíaca, además de personal del DIF que acudió a brindar ayuda.

Se habla de que la maestra Alicia permanece encerrada y no puede salir.

Sin embargo en días pasados se le miraba a su hijo acompañándola a caminar por las calles.

Pero todavía no hay un certeza de que ella esté en calma, pues resultó por demás extraña la presencia de este personal en el domicilio, en donde durante muchos años fue la Funeraria o Funerales Correa.

No fue posible establecer lo que hicieron, pero un rato después se retiraron como si todo volviera a la calma en dicho domicilio.

Pese a esto los vecinos indican que hay preocupación por su salud.