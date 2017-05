Preocupa la situación de violencia

JARAL DEL PROGRESO. – “La inseguridad nos ha alcanzado en Jaral, y tendremos que redoblar el trabajo para intentar regresar la tranquilidad que durante siempre caracterizó a Jaral del Progreso.

Así lo expresó el Presidente Municipal, José Alberto Vargas Franco, quien explicó que “desgraciadamente la violencia está a la orden del día. Se puede ver en las diferentes regiones del Estado y del país, en donde ejecuciones, peleas por los territorios entre bandas del crimen organizado, violaciones, etcétera, afecta a todos.

Acerca de lo que se puede hacer dijo que: “Aquí podemos aumentar el número de policías, darles la capacitación, que es la responsabilidad que tenemos.

“Por supuesto que la preocupación nos llega, porque no podemos estar satisfechos de que sucedan estas cosas en el municipio. Son gente que viene de fuera, que tienen antecedentes e involucran a los nuestros. Algo que está en nuestras manos y que tenemos que hacer, es proteger a nuestras familias y trabajar en lo que nos corresponde.

“Yo soy presidente municipal y aún con el cargo que depositaron en mi, no están en nuestras manos que los ciudadanos estén armados. Que los ciudadanos consuman drogas. Estamos interesados en las pláticas con los padres, con los jóvenes. Tenemos un programa de adicciones en donde hemos enviado muchos muchachos a los anexos para su rehabilitación.

“Fuera de hablar como Presidente hablo como ciudadano. Lo que nos urge es recuperar los valores. Que recuperemos el respeto. Necesitamos poner atención en los muchachos. No podemos permitir más acciones, más ejecuciones porque no tenemos la atención de reconocer los síntomas y señales de un muchacho que si no va a la escuela, que si no está cumpliendo con sus deberes, debemos ponerles atención”, dijo el alcalde Vargas Franco.