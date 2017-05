Puede Tránsito Municipal aplicar multas a quienes violan otras disposiciones que no se toman en cuenta

URIANGATO.- Es tiempo de que Tránsito Municipal amplíe su espectro de acción, pues no se ha hecho nada en cuanto a otras faltas.

Así lo señalan personas de diferentes rumbos de la ciudad, y ello en relación que se debe aplicar la multa a los que no porta placas, los que no traen licencia, otros que no han hecho la verificación ecológica de sus vehículos, los que traen exceso de ruidos y los que traen vidrios polarizados.

“Además de imponer el orden entre los conductores, tanto de automotores como de motocicletas, la aplicación de multas sería una buena entrada de dinero a las arcas municipales, y con eso solventar un poco las carencias de la dependencia”, afirman.