‘Que expulsen del PRD a Vicente por traidor’: CODUC

VALLE DE SANTIAGO.- “Ante la vergonzosa actitud del dirigente del Comité Directivo local del PRD, Vicente Flores Arias, he decidido acudir ante las instancias competentes de mi partido para pedir su expulsión”.

Así lo señala Sergio Hernández, dirigente de la expresión o corriente política CODUC en Valle de Santiago.

En relación a las recientes actividades partidarias de Vicente Flores, Presidente del Comité Directivo, explica que “hemos armado un expediente en donde se explican los motivos fundamentados para que se expulse a Vicente no solamente de la dirigencia sino también del partido.

“Cabe recordar en que yo nunca estuve de acuerdo en que fuera elegido como dirigente local.

“Y ahora los hechos me dan la razón de que no me he equivocado.

“Ha sido reiteradamente traidor a su partido, haciendo alianzas, sirviendo a otros partidos

“Le reitero nuevamente a Vicente Flores que él puede apoyar, servir, trabajar a quien guste, siempre y cuando renuncie a la dirigencia de mi partido”.

Agrega que hay mucho disgusto entre la militancia, ya que entre otras cosas, Flores anduvo entregando apoyos en las colonias y comunidades diciéndole a la gente que todo eso lo ha comprado con su dinero.

“Cuando que es falso, y sólo ha sido un traidor a nuestro Partido PRD.”