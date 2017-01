Qué móvil puede tener un padre para matar a sus hijos, pregunta PVEM al Procurador

En rueda de prensa el Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México en Guanajuato fijó su postura ante la desafortunada situación de la muerte de tres víctimas inocentes en el municipio de San Miguel de Allende, en el que participaron elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado: “Exigimos a la autoridad claridad en el caso y la intervención de la Comisión de los Derechos Humanos, ya que no hay una versión oficial que permita esclarecer las dudas y tener respuestas contundentes”, expresó Chacón Calderón, Secretario General del PVEM.

Beatriz Manrique Guevara, Diputada Local del GPPVEM comentó que una parte de las preguntas que surgen ante estos hechos no responden a ninguna lógica: “¿Qué móvil podría llevar a un padre a asesinar a sus hijos?, queremos saber dónde está el registro de las llamadas que dicen haber dicho tanto padre y madre a la hora que se estaba llevando el operativo ¿Si había llantos de niños dentro de la finca porque no se suspendió?”, condenó el hecho de que transcurrieron 40 horas sin tener un comunicado oficial “¿Por qué la Procuraduría ha tenido la información tan a cuenta gotas?”, queremos saber si hubo un error en el operativo, no por querer proteger la cabeza de ningún funcionario se condene a un posible inocente.”, expresó.

Por su parte el regidor Sergio Contreras hizo mención de que no es el primer suceso en el que puede haber evidentemente un error, expusó que en años anteriores han perdido la vida mujeres inocentes por la falta de aplicación de protocolos o los operativos correctos: “¿Qué está pasando en Guanajuato con la aplicación de los protocolos y con las autoridades no están prevaleciendo el tema de los Derechos Humanos en este estado?”, destacó que en este momento se está atravesando una crisis en materia de Derechos Humanos: “Tal pareciera que tanto la Secretaría de Seguridad Pública como la Procuraduría de Justicia no han entendido que los derechos humanos no son un simple documento en el escritorio de una oficina sino es lo que tiene que prevalecer siempre ante cualquier situación”, indicó.

El Partido Verde exige de manera inmediata la aclaración de los hechos y la postura oficial de todas y cada una de las partes así como la intervención inmediata de todos los cuerpos en materia de Derechos Humanos.