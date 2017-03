Quieren quitarle la casa

JARAL DEL PROGRESO.- La joven Berenice Barreto Mendoza, denunció ante los medios que tiene temor de que su hermano la vaya a matar, y esto porque está en juego la casa que habrán de dejar sus abuelitos al fallecer.

Ella tiene 17 años de edad, y dice estar defendiendo a sus abuelots, Alfredo Barreto y Luz María Mares, “a quienes Juan Aldaco Barreto y su mamá, Yolanda Barreto Mares, llegaron a agredirlos verbal y hasta físicamente”.

Explica que Yolanda junto con su hijo Juan Aldaco están presionando a los abuelos para lograr que les herede la casa. Ante lo cual desde luego que Berenice no está de acuerdo.

Ella pide ayuda porque ha acudido ante las autoridades del Ministerio Público pero no ha tenido una respuesta positiva.

Agrega: “Juan se me dejó ir y me empezó a golpear y hasta me arrastró, todas las heridas quedaron grabadas en las fotos que me tomaron en el Ministerio Público”.

La llevaron a Justicia Alternativa, pero todavía no hay nada, mientras, dice, “temo por mi vida”.