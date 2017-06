Regidor “raya” acta oficial del Ayuntamiento, analizan sanciones

JARAL DEL PROGRESO.- Todo transcurría en paz en la sesión del Ayuntamiento de este miércoles 31 de mayo. Dos de los regidores recibieron para firmarla, la acta anterior impresa debidamente, ya con las firmas de los demás regidores, alcalde y síndico.

Y cuando el regidor panista Carlos Ramírez la tuvo en sus manos, la leyó, algo no le pareció, y con su pluma hizo una anotación en el sentido de que no estaba de acuerdo con la entrega de un apoyo, y que “se está politizando” dicho apoyo.

Fue entonces cuando se vino la bronca: todos los demás regidores dijeron que cómo era posible que estuviera rayando o haciendo anotaciones a un documento oficial.

Carlos Ramírez respondió diciendo que quería que quedara asentado que se estaba politizando la entrega del apoyo.

Los regidores se enojaron, desde luego, excepto la compañera de Carlos Ramírez, Margarita. En tanto que éste alegaba que el quería que se asentara en el acta su punto de vista.

El alcalde le explicó que eso no se puede hacer, que debió haber explicado verbalmente, para ver que se hacía, pero que por lo pronto ya había escrito sobre un documento oficial.

“Y eso es un delito con una condena”, dijo el regidor Ignacio Ortega Ojeda. Se hicieron los alegatos, Carlos defendiéndo su postura de poder rayar el documento, y los demás, reiterando que es un delito hacerlo

En resumidas cuentas, el Presidente José Alberto pidió que se presente el documento con el Contralor para ver qué procede legalmente, en este caso de tanta controversia.