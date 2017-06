Renuncias son ejemplo para que todos los funcionarios sepan que deben dar lo mejor

JARAL DEL PROGRESO.- El Presidente Municipal, José Alberto Vargas Franco, manifestó que las renuncias que se han tenido que dar, sin duda que sirven para que todos los demás funcionarios recuerden que se les pidió que deben dar lo mejor de sí mismos en el desempeño de sus funciones.

“Nadie está trabajando sin estar siendo vigilado. Y no propiamente por mí, porque para empezar, la misma ciudadanía me dice quiénes están fallando, quiénes atienden bien, quiénes no cumplen.

“Yo ando lo mismo en una calle que en el jardín o afuera de Presidencia, y me encuentro con la gente, que es la que me dice “mira, en tal dependencia no me atendieron bien”, y cosas así.

“Yo escucho a los ciudadanos, en forma directa.

“Y es claro que quienes siguen en sus funciones ante estas renuncias deben saber que si no están cumpliendo bien, igualmente pueden quedar fuera”, concluye sobre el tema José Alberto.