Se fue de Uriangato el diputado Lorenzo Chávez Salazar, y no cumplió promesas

URIANGATO.- El diputado local Lorenzo Chávez Salazar abandonó y cerró la oficina de representación que tenía en esta ciudad.

Se va porque ya no quiso representar más a Uriangato, y a Moroleón nunca lo ha representado pues nunca instaló una oficina, señalando que él no había recibido votos en ese municipio, no obstante que éste pertenece al mismo municipio.

Lo anterior queda evidente cuando al reportero de Día 7 se percató de que el local de la oficina de Atención Ciudadana, que con tanto ánimo se había instalado, ahora está cerrada.

El propietario dijo que hace días que le informaron que ya no iban a rentarla más.

Ante esta situación se buscó al señor Jaime Ledesma, representante oficial del Diputado Lorenzo Chávez, pero no fue localizado.

Se pudo saber en cambio que el diputado le dio su liquidación a la secretaria, y tras esto, se fue de aquí.

Se sabe desde hace tiempo que se fue y no cumplió con los compromisos concretos que hizo con grupos y comunidades, como en el caso del Charco, en donde quedó de pagar la mitad de la campana del templo, y jamás cumplió.

También hizo promesas a otras comunidades, y la verdad es que ya jamás volverá el diputado, al cual le queda sólo un año y un mes de ejercicio.

“Seguro se fue para iniciar su campaña en Yuriria, ya que ahora quiere ser Presidente Municipal”, dijeron en Charco.