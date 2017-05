Se niega a pagar Impulsora Agrícola a productores de cebada

VALLE DE SANTIAGO.- ¡No les pagan! Y los productores, han entrado en desesperación pues han tenido que sembrar a base de préstamos. Esto, porque según explicaba el productor Julio Hernández Arredondo en entrevista con este medio de comunicación, la Impulsora Agrícola no les ha pagado sus cosechas de cebada.

Con el período regular de lluvias prácticamente encima, los productores han tenido que sembrar y para ello han tenido que solicitar préstamos. Sin embargo, no les ha quedado otra que enfrentar de esta manera la situación pues a más de un mes de que entregaron sus cosechas de cebada, la impulsora Agrícola no les ha pagado su dinero.

Incluso, a través de las redes sociales se han manifestado, colocando fotografías que simulan ser un campesino semi muerto, le pide a la Impulsora agrícola que les pague las cosechas. La tarde del pasado viernes, llovió con intensidad por el rumbo de Salitre de Aguilares, anunciando la inminente llegada de la época de lluvias.

Y los productores como no les han pagado las cosechas, no tienen para sembrar. Por ello, es que han tenido que recurrir al préstamo bancario en el mejor de los casos y en el peor, al préstamo con agiotistas, que les cobran muy altos intereses. Los productores no tienen necesidad de pagar nuestros altos intereses, siempre y cuando se les paguen sus cosechas a tiempo.

Les dijeron que a más tardar en 15 días y ya va más de un mes y es hora de que todavía la Impulsora Agrícola, no les paga.