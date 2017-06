Se prepara directora del documental “El Guardián” para participar en la película con los luchadores

VALLE DE SANTIAGO.- El documental sobre Valle de Santiago “El Guardián” sigue participando en los diferentes festivales internacionales.

La sinopsis es el mito y la magia forman parte de la identidad de una enigmática ciudad; hay un guardián destinado a custodiarla.

Ana Kiresty Gaspar García es quien dirigió este documental que ha participado en los mejores Selecciones Oficiales y Premios en Festivales de Cine.

DIA SIETE ¿Actualmente qué tipo de proyecto o te han llamado para hacer otro documental?

ANA KIRESTY.- Así es, tengo en puerta dos proyectos, un cortometraje de ficción y un documental en las comunidades de Valle de Santiago.

Para participar me llamaron para filmar el proyecto de ficción que tiene el luchador “El Gallito” junto con el Lic. Rito “Látigo Negro” pronto a realizarse en esta ciudad.

DIA SIETE ¿Participaras con tu equipo de producción o lo harás solo con otro equipo?

ANA KIRESTY.- He participado en diferentes cortometrajes y proyectos con equipos de trabajo diferentes. En esta ocasión estoy armando mi equipo de trabajo para las producciones que haremos

DIA SIETE ¿Qué es lo mejor que te ha pasado en la vida?

ANA KIRESTY.- Estar en el mejor Festival de Cine en el mundo, el Festival de Cannes con nuestro documental El Guardián, documental que dirigí.

Es una de las cosas más maravillosas que me ha pasado en la vida y la cual me llevó a cumplir el enorme sueño de estar en el Festival de Cannes; sin duda una experiencia y oportunidad que jamás esperé ni me imaginé llegaría a mi vida. puedo decir sin temor a equivocarme que ha sido de las mejores cosas que me ha tocado tener el placer de vivir. GRACIAS!