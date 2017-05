Se reúne el sector intersectorial de la Presidencia y Salud

JARAL DEL PROGRESO.- Este miércoles 17 de mayo del 2017 el Ing. José Alberto Vargas Franco Presidente municipal de Jaral del Progreso asistió a la reunión mensual del comité Intersectorial del municipio de Jaral que organizo Salud y atención a la mujer en coordinación con Seguridad pública y Prevención del delito.

La reunión se llevó a cabo en el auditorio de la casa de la cultura a las 10:00 am y dio comienzo con la bienvenida y el pase de lista a los invitados, posteriormente se conformaron las comisiones para el gabinete de prevención que son, Seguridad, Educación, Cultura y deporte, Salud y Desarrollo económico y social, enseguida la Lic. Roció Lara Carrillo tomo la palabra para hablar sobre tránsito y vialidad, y también sobre la prevención de accidentes, después se hizo mención de la logística de la feria de prevención que esta próxima, y para finalizar se trataron asuntos generales.

Los asistentes a esta reunión fueron: el Ing. José Alberto Vargas Franco Presidente municipal de Jaral del Progreso, el Dr. Eduardo Francisco Amor Varela, la Dra. Roció Arcelia Morales García, el Lic. Juan Octavio Guerra García coordinador de enfermeros – as, la Lic. Roció Lara Carrillo, el Lic. Juan Manuel del Monte Cano Transito del Estado, el Sr. Marco Antonio Nieto Transito del Estado, la C. Martha Laura Gutiérrez Ramírez Regidora, el Lic. Juan José Mendoza Pérez Director de Seguridad pública, la C. Patricia Elías García y delegados de las comunidades del municipio.