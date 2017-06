Sin uso y además incompleta, la página web del gobierno municipal; necesaria habilitación

JARAL DEL PROGRESO.- La página web o de inernet http://www.jaralgto.gob.mx/index.php/ aparece sin mayor uso.

Siempre ha estado incompleta, pues tiene espacios para que se coloquen fotos y datos, pero están vacíos.

Se nota que no la han utilizado, y además vista hoy en día se ve que las noticias más recientes, y que consiste sólo en fotos, son de mayo del año pasado.

Tanto ciudadanos como estudiantes y buena parte de los emigrados jaralenses en Estados Unidos, han tratado de obtener información sobre Jaral, por lo menos lo elemental que es Jaral, estadísticas, historia, administración actual.

Pero no hay nada.

Hace pocos períodos que el Municipio de Jaral presumía el haber obtenido distinciones por contar con una buena página.

Pero ahora se requiere que www.jaralgto.gob.mx sea “llenada” y con ello actualizada para que sirva a la ciudadanía, comentan los cibernautas, quienes consideran que no basta con sólo contar con el Facebook del Municipio.