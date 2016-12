Sufren emigrados falta de gasolina al venir a su patria, y también para regresar a EU

ESTADO DE GUANAJUATO.- “Cuando nos regresemos a Estados Unidos, en vez de maletas necesitamos llevar garrafas con gasolina para no pasar por lo mismo. De venida no la encontrábamos ni en Nuevo León ni en San Luis Potosí”.

Esta es la experiencia que están sufriendo los emigrados guanajuatenses cuando vienen de visita a sus lugares de origen, para visitar a sus familiares: por primera vez se encontraron con un clima de escasez de gasolina, tal como si vivieran en Venezuela.

Un visitante expllicó: Desde el parador San Pedro, en el Estado de Nuevo León ya no había gasolina, pudimos llegar hasta Soledad Diez Gutiérrez a la gasolinera donde está ubicado el módulo de #bienvenidopaisano.

“Que buena bienvenida nos dieron a los paisanos, pero es una vergüenza que el Gobierno Federal no de una explicación al desabasto.

“Después de 4 horas y media de esperar a que llegara una pipa que le prometieron por fin pudimos llenar el tanque. Familias enteras esperando. Y como siempre desde las trincheras y dando la cara por los burócratas una oficial 👮 vial municipal de Soledad Diez Gutierrez, en el estado de San Luis Potosí. haciendo hasta lo imposible por organizar que se cargara en orden y sin contratiempos para poder continuar nuestro viaje. Un reconocimiento a la oficial Adriana Hernández Reyes por su labor que significó mucho para los paisanos.

Pero Es una tristeza ver a los paisanos sin gasolina a un lado de la carretera y con la impotencia de no poder ayudarlos”.