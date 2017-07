Tercera División podría irse a Valle

YURIRIA.- El H. Ayuntamiento tiene la convicción generalizada de retirar el apoyo de 500 mil pesos que en promedio le ha estado otorgando durante varios años, en cada temporada al equipo de la Tercera División, que hoy en día no resulta ser ni un negocio ni un medio para recuperar los gastos.

“Hay mucha más gente en el juego de los Fresas contra los Mojados, que en los juegos del equipo Jaral de la Tercera División. Hoy en día no alcanza ni para pagar los 6 mil pesos que cobra el árbitro central en cada juego”, explican en el Ayuntamiento.

Quienes hoy están a cargo del equipo están de acuerdo en cambiar de sede, y hay interés de un grupo de personas de Valle en cambiar la franquicia para allá.

Explican que es cierto que el hecho de que la Presidencia de Jaral sostenga este equipo es algo que no se ve en otro municipio, pero también ya ha pasado tiempo y no se ven resultados tangibles.

Tanto alcalde como síndico y regidores votaron a favor de la transferencia de la franquicia de Jaral hacia Valle de Santiago o en su caso a otro lado. Esto, por ahora tendrá que ser pronto, pues si no, será hasta la próxima jornada.