Tiene Valle de Santiago 3 mil personas con Capacidades Diferentes, sólo 200 tienen ayuda

VALLE DE SANTIAGO. “Tenemos más de 3 mil personas con capacidades diferentes en todo Valle, todos ellos en todo momento son discriminados. No tienen apoyo, no son escuchados. De hecho muchos de ellos no pueden subir al área de las oficinas del presidente y son atendidos en la parte baja pero al igual no tienen una atención oportuna.

“Solamente se les da apoyo a 200 de ellos. El 4 de abril estuvimos con el presidente municipal para hacer una gestión de 7 puntos para personas con discapacidad. El más importante es de que el estímulo que se viene dando gestionado a través de Reencuentro a la Vanguardia desde el 2008 no se les quite.

“Queremos que sea ley municipal y decreto del Estado este estímulo que están entregando por la cantidad de dos mil pesos cada bimestre. Pero algunas de las personas con discapacidad se les ha estado retirando por diferentes motivos”, dijo el Presidente de la agrupación Reencuentro de la Vanguardia, Rogelio Lesso Morales.