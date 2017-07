Toma por su cuenta el Municipio el problema del lirio; Federación y Estado no hacen nada

YURIRIA.- Ante la nula acción que están haciendo las autoridades de nivel Estatal y Federal, será ahora el municipio quien tome en serio la situación y solución del problema del lirio que invade la laguna.

Informan en la Presidencia que las dependencias como el Instituto Estatal de Ecología, la SDAYR de nivel estatal; la CONAGUA y la SAGARPA, del nivel federal han dado a conocer informaciones en el sentido de que están trabajando en el control del liro.

“Pero vemos que sobre la laguna no hay nadie trabajando. O bien mandan una maquina para hacer como que algo se hace.

“El Instituto de Ecología del Estado asegura que están invirtiendo más de tres millones de pesos en la desaparición del lirio, ¿y en dónde está ese trabajo? No hay nada”.

En tanto la mancha verde del lirio sobre la laguna abarca prácticamente el 50 por ciento o más.

Se va a hacer lo que en otras ocasiones se hizo, y que sí funciona que es la aplicación de productos químicos controlados con avionetas, es decir fumigaciones, en donde estos productos están avalados por la UNAM de que no causan daños ni a la flora ni a la fauna.