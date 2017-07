Tractocamión, un logro más del DIF Yuriria

YURIRIA.- Un logro más, gracias a las gestiones de la Señora María de los Ángeles López de Gaviña, Presidenta del Sistema DIF Yuriria y a la buena voluntad de nuestro amigo, el señor gobernador, Lic. Miguel Márquez Márquez y su distinguida esposa, la señora Maru Carreño, presidenta del DIF estatal, al igual que nuestro amigo el director de DIF Estatal, el Lic. Alfonso Borja, que creyeron en nuestro proyecto en equipar una unidad móvil para llevar los servicios médicos, audiológicos y terapéuticos a las comunidades más alejadas de nuestro municipio.

Y no podía faltar el apoyo moral y económico de nuestro Presidente Municipal, Sr. Gerardo Gaviña González, para que este proyecto se hiciera realidad.

Un camión que servirá para llevar estos servicios a las personas de las diferentes comunidades e incluso de las colonias del municipio.

Gracias por su apoyo del Tracto camión Miguelón, señora Maru, Poncho y Gera.

No les vamos a fallar.

“Hechos no palabras”

“Vamos por más”.