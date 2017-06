Tres de Tres No. 1374 jun 13 2017

Tranquilidad

Se percibe un ambiente callado, pero de tranquilidad al interior del mercado Hidalgo… Los hechos que se han registrado no han trascendido hacia este lugar, en donde todo mundo se saluda, y todo mundo espera los escasos clientes que hay.

Pagada la deuda

A pesar de que el gobierno de José Alberto Vargas tuvo que pagar los 6 millones 400 mil pesos que de deuda dejó Jaime Enríque Soto, sigue adelante trabajando con más calles pavimentadas, canchas, techos, apoyos por todos lados.

Señor cura…

Atención señor Cura parroquial, dicen las mujeres que no se ha percatado que las catequistas traen a su antojo a los niños que van para la Confirmación… Los citan en horarios que los niños deben estar en la escuela, y los amenazan con dejarlos fuera si no cumplen.