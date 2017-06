Tres de tres No. 1376 jun 28 2017

Se retiran

Para el primer escrito enviado a la Presidencia por el ruido escandoloso de antro famoso, iban varias firmas en el documento. Ahora nada más va la del señor y de la señora… No se ha explicado por qué los otros ya no quieren firmar…

Servicio policíaco

Además, para que no se diga que no se hace nada, informa el titular de Seguridad que se están haciendo operativos en el interior de las cantinas, no solamente para ver si hay coca…cola u otro psicotrópico… Antes nomás pasaban de “paso”.

Esperan a migrante

Hasta este viernes no había llegado aún el cuerpo del jaralense emigrado de nombre Luis, quien falleciera repentinamente en la ciudad de Bakersfield, en California. Hay expectación por la llegada que podría ser ya en estos días, según los familiares.