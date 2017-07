Tres de tres No. 1377 jul 2 2017

Se ve mal

Se ve mal que dos mujeres se hayan metido, o ya estaban dentro de la Casa de la Cultura peleando, por equis problemas… Por lo cual se le llamó a la cordura y dejar se andar haciendo espectáculos personales en esas oficinas importantes.

Buen apoyo

El señor cura del Templo estará muy contento con el apoyo de 300 mil pesos para la bóveda. Se espera que él mismo maneje el dinero, y no el Patronato, porque luego no saben dónde quedó la bolita, y ya no está el Güero Maderas.

Si no hay cuota…

En la escuela Urbana Número 2, los padres de familia que por desgracia no pudieron pagar la cuota de 50 que les impusieron, están preocupados por que querían interponer queja en la SEG, y ella les dijo que hagánle como quieran, los que no paguen, no pasarán.