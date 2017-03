Vamos por más inversiones, obras, empleo, mejor educación y atención en salud”: MMM

Silao, Gto.; 02 de Marzo del 2017.- En su V Informe de Gobierno, el Gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, destacó que “Guanajuato consolida su rumbo, y estamos listos para los retos y desafíos y vamos por más inversiones, por más obras para que las familias superen sus carencias, por más empleo, mejor educación y atención en salud”.

“Somos uno de los estados que más contribuye el desarrollo del país, somos una de las economías más fuertes, hoy se habla de Guanajuato a nivel nacional e internacional, se habla con respeto y admiración, esto es gracias a ustedes. Quiero dejar claro que juntos hemos logrado todos estos avances, yo soy uno más de ustedes, un guanajuatense de a pie”.

“No echamos las campanas al vuelo, sabemos que tenemos que trabajar hasta el último minuto, de frente a todos los ciudadanos, les refrendo que en estos 18 meses que nos quedan vamos por más, a cerrar a tambor batiente.

“Ustedes lo saben, ni flojo, ni transa, jamás he sido, me la juego con Guanajuato, me la juego hasta el último minuto, vamos por el cumplimiento de nuestras metas, vamos por la continuidad en el dinamismo de nuestra economía, para que más personas y familias superen sus carencias sociales. Vamos por más inversiones, no estoy planeado mi aterrizaje final, al contrario sigo en ruta este estado, la ruta del desarrollo para más niñas, niños y jóvenes”, puntualizó.

El Mandatario Estatal acompañado por José Narro Robles, Secretario de Salud Federal; de sus homólogos de Baja California Sur, Morelos, Colima, Puebla, Tamaulipas, Aguascalientes, Zacatecas, Querétaro, Durango, Quintana Roo y del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; así como de autoridades de los tres niveles de gobierno, destacó que Guanajuato se consolida como un estado honesto y reitero “mi convicción personal, mi formación de vida, mi compromiso con la gente, mi responsabilidad como Gobernador, está con la honestidad, la transparencia, y el rechazo total a la corrupción.

Por ello, se pronunció en favor del Sistema Estatal Anticorrupción, “En el combate frontal a la corrupción no vamos a dar ni un paso atrás y en esto, ustedes guanajuatenses juegan un papel muy importante”.

Reconoció el trabajo del Poder Legislativo por la aprobación de la desaparición del fuero “Aquí no hay privilegios, todos somos iguales ante la ley y quien la hace, la paga”.

Resaltó el Gobernador que en este 2017, año complejo en materia económica, Guanajuato le apostó al crecimiento, desarrollo social y económico de las familias con un incremento del 23 por ciento en el ejercicio presupuestal.

“Esto es inédito en tiempos de crisis, destinamos más recursos para Guanajuato, de ese tamaño es el compromiso de la Administración Estatal”. A todos le les puedo decir orgullosamente, Guanajuato tiene rumbo, aquí no planeamos para 3 o 6 años, tenemos visión de futuro, aquí nos vamos a mediano y largo plazo, nuestros planes están visualizados al 2040.

“Agradezco al Poder Legislativo y al Poder Judicial todo el apoyo y el compromiso, en esta suma de esfuerzos por hacer de Guanajuato un estado de vanguardia. Muchas gracias, porque hoy podemos decir de frente a los ciudadanos guanajuatenses que, respetando la autonomía y la división de poderes, juntos respondemos como Estado a las demandas ciudadanas y a las exigencias del entorno nacional e internacional.

Los invitó a continuar trabajando, a responder a la confianza que depositaron en ustedes y a llevar a sus municipios por los caminos del progreso. A todos ustedes, guanajuatenses de a pie, con los que me encuentro en cada una de las giras de trabajo, a los que me reciben en sus colonias, a las amas de casa, a los jóvenes, a los obreros, a los campesinos, a los empresarios, a los maestros, a todos los invito a mantenernos firmes en nuestros principios, a confiar en nuestras capacidades y a emplear todo nuestro talento para que Guanajuato siga siendo protagonista en el desarrollo nacional”, destacó.

Guanajuato, gracias al esfuerzo de los ciudadanos, es una de las economías más fuertes del país, cuenta con una tasa de crecimiento promedio anual del 6 por ciento. Entre 2012 y 2015, el Producto Interno Bruto Estatal creció 17.3 %, y actualmente supera los 48 mil millones de dólares; gracias a todo esto, subimos un lugar en el ranking nacional y hoy Guanajuato tiene la sexta economía del país.

“En materia de empleo, ocupamos el 4º lugar como la entidad en la que más empleos se han generado a nivel nacional, de acuerdo a la Evaluación del Sistema Nacional de Empleo, que mide el éxito de las políticas públicas para atender a la población desempleada y subempleada, Guanajuato pasó del lugar 22 al 3er puesto”, resaltó.

Se consolidó el clúster automotriz más dinámico de América Latina, Guanajuato es la única entidad en el país en contar con 7 armadoras en su territorio.

“Somos el cuarto estado con mayor valor de producción de vehículos, hoy, 1 de cada 5 automóviles que se fabrican en México, son hechos en Guanajuato. Para el 2020 Guanajuato será el primer estado del país en producción de vehículos, ahora con la venida de Toyota”, indicó.

Reiteró que una de las prioridades de la Administración Estatal es que los guanajuatenses tengan trabajo y se está cumpliendo, en 4 años y medio se han generado en promedio 45 mil empleos por año. “Esto es un hecho histórico, jamás en Guanajuato se habían generado ésta cantidad de empleos para los guanajuatenses”, señaló.

En los últimos años, la Marca Guanajuato ha ido a la alza en los mercados del mundo, las exportaciones acumuladas del 2013 al 2016, superan la cantidad de 80 mil 300 millones de dólares, los productos hechos en el Estado, son consumidos en 125 países.

“Reconozco en estos avances el trabajo realizado desde la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior, que está haciendo lo adecuado para posicionar la marca Guanajuato en el mundo, y felicito a toda la gente de COFOCE, ganadores del Premio Nacional de Exportación 2016”.

En materia de inversiones mencionó que Guanajuato, se abrió a México y al mundo, y logró un monto de inversión de 10 mil 317 millones de dólares, son 222 nuevas empresas.