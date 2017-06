Viene el nuevo Obispo a fiestas de Corpus

VALLE DE SANTIAGO.- El Padre Jorge Delgado Morales quien sustituyó al Padre José Alfredo Cabrea en la Parroquia de Santiago Apóstol dijo que las festividades de Corpus Cristi comienzan el 15 de junio y terminan el 23 de mismo mes con la fiesta del sagrado corazón de Jesús.

El lunes 19 de junio vendrá el nuevo obispo Don Enrique Díaz Díaz y para oficiar la misa de los comerciantes a las 12 del día.

Para el día martes 20 estará el obispo emérito José de Jesús Martínez Zepeda para oficiar las misas del gremio de los tablajeros a las 123 del día.

La problemática de los cuetes estaría de una manera moderada y no tronar muchos cuetes por la economía aunque los cuetes son una manera de júbilo de una manera moderada.

Las fiestas de corpus Cristi es una fiesta muy bonita y se viste de mucha tradición y folclor, pero más que nada lo que significa la fiesta, que es el cuerpo de cristo la sangre de cristo que es el alimento para nuestras almas para poder ser buenos decirlos de Jesucristo.

Buscarán que en las fiestas

no se hagan tanto desfiguro

VALLE DE SANTIAGO.- El señor Cursa Jorge Delgado Morales, dijo que ha estado en pláticas con los gremios para que la procesión con el Santísimo se haga como debe de ser y no con los desfiguros que algunos gremios acostumbran hacer durante las procesiones, poco a poco se purificará.

Y dijo que es en este orden, se comienza con la celebración de la misa cuando ellos entran y con la procesión del Santísimo cantando y rezando y se quitará estas malas costumbres que se viene acostumbrando.

Explicó que: “La iglesia nunca ha estado de acuerdo pero la gente es libre y no se le puede quitar esta costumbre de beber y festejar, pero la iglesia no está de acuerdo y deben de tener respeto y con mucha devoción”.