“Voy a participar como candidato a la Presidencia, por un partido, o en su caso como independiente”

JARAL DEL PROGRESO.- Gerardo García está decidido: “Voy a participar en las elecciones del 2018, sin duda.

“Para ello primero voy a tratar de consensar con mi partido, el PAN, pero si no me dan oportundidad, si nuevamente hay cerrazón, entonces me iré por un partido que me dé esa oportunidad.

“Y si no hay respuesta, pues entonces me iré como candidato independiente”.

Así lo manifestó a Día 7 el expresidente interino Gerardo García, quien considera que en el PAN pueden darse circunstancias que pueden adivinarse:

“Es seguro que el PAN buscará tener en Jaral una candidata, dentro del proyecto legal de 50 por ciento de oportunidades para las mujeres en las Presidencias.

“Entonces ahí está la diputada Verónica Orozco Gutiérrez, como la más segura para ser candidata a Presidente.

“Y también está Paola Borja, que está ampliamente recomendada desde el DIF estatal”.

Gerardo García Vargas explica “se ve que en PAN hay pocas posibilidades para un candidato masculino.

A la fecha, Gerardo se dedica a su actividad profesional, y cuenta con amplio consenso entre la población.

Gerardo García Vargas, buscará la candidatura de acuerdo a las posibilidades en los partidos, o como independiente.

_______________________________

“Todavía no es el tiempo para este proyecto, pero cuando inicien los procesos de acuerdo a la autoridad electoral, entonces habré de iniciar actividades.

El aspirante tiene contactos permanentes tanto en el PAN como en el PRI, en el PRD, en el Verde, “donde tengo buenos amigos”.